Qualche ora in mare per distrarsi dalla sofferenza

Timone, vela, onde. E soprattutto l'orizzonte. Nella terapia per chi nella vita ha dovuto affrontare la leucemia non si riesce a quantificare l'importanza di trascorrere qualche ora in mare. Da otto anni la sezione Ail di Napoli sfrutta l'esperienza del team Unounocinque per renderlo possibile. Poco importa quindi se il vento non è a favore. L'importante è sostituire il soffitto con il cielo. È parte della cura per chi soffre.

Nel servizio le interviste a Sergio Alioto, Unounocinque sailing team, a Carolina Tirozzi, volontaria Ail e ad Andrea Camera, ematologo.