Raipoesia2022. Cristiano Poletti

Cristiano Poletti è nato a Treviglio (Bergamo) nel 1976.

Laureato in Storia, lavora presso l’Università di Bergamo.

Autore del libro di poesia Porta a ognuno (L’arcolaio 2012); del saggio Trovandomi in inviti superflui, in L’attesa e l’ignoto – L’opera multiforme di Dino Buzzati (L’arcolaio 2012); della raccolta di prose critiche intitolata dei poeti, (Carteggi Letterari 2019); del libro di poesia Temporali (Marcos y Marcos 2019); delle plaquette artistiche Risposte dei quadri appesi (Prova d’artista, Galerie Bordas 2021) e intessuti/03 (neldubbiostampo, 2022). Ha contribuito alla realizzazione del film documentario Libellula gentile, sulla vita e il lavoro di Fabio Pusterla. Per Marcos y Marcos, nel 2019, ha curato l’edizione del libro-DVD omonimo. Ha vinto il Premio internazionale Europa in versi 2020. Finalista al Premio Città di Fabriano 2020 e al Premio Letterario Internazionale Ceppo di Pistoia 2021.

Dal 2007 al 2017 ha diretto Trevigliopoesia, festival di poesia e videopoesia. Dal 2013 al 2021 è stato redattore del lit-blog Poetarum Silva (poetarumsilva.com).

Ha curato, con Vittorino Balini, la mostra Viaggio notturno - incontro con Milo De Angelis – Bergamo, StudioBalini (novembre-dicembre 2021). Incluso nell’esposizione artistica della Galerie Bordas, Venezia, a dicembre del 2021. Sempre presso lo StudioBalini di Bergamo ha partecipato con una sezione di testi all’esposizione Sephirot. Le sfere celesti (maggio-giugno 2022).

Nel 2024 Marcos y Marcos pubblicherà il libro di poesia intitolato Un altro che ti scrive.