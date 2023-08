Raipoesia2022. Federico Carrera

Federico Carrera (Modena, 2000), laureato in Lettere Classiche con una tesi sulla traduzione di Pasolini dell’Orestea di Eschilo, studia Italianistica all’Università di Bologna. Appassionato cinefilo, ha realizzato diversi cortometraggi e mediometraggi, pubblicati sul suo canale YouTube. Nel gennaio 2019 pubblica la sua prima raccolta di poesie, Frammenti di noia (Edizioni Effetto). Nel settembre dello stesso anno, pubblica anche Accontentarsi delle briciole (Gli Elefanti Edizioni), una raccolta di racconti scritta insieme a Francesco Malavasi. La sua seconda raccolta di poesie, Tentativi di vita (Edizioni Effetto), esce nell’ottobre 2021 e viene premiata, nel febbraio 2023, con il Premio Mauro Maconi (Sezione Under 40). Dal 2022 è collaboratore ufficiale del Poesia Festival delle Terre dei Castelli. Dal 2023 entra nella redazione di Poesia del Nostro Tempo, per cui cura la rubrica La meglio gioventù, dedicata ai poeti italiani nati dagli anni Ottanta in poi. Suoi testi sono apparsi su Hermes Magazine, Inverso – Giornale di poesia, L’altrove e Poesia, di Luigia Sorrentino.