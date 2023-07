Raipoesia2022. Gabriele Frasca

Gabriele Frasca (Napoli 1957) è poeta, romanziere, drammaturgo, traduttore e saggista. Ha collaborato negli anni Novanta con RadioRai conducendo e firmando la regia del programma di drammaturgie sonore Audiobox. Insegna Letteratura italiana, Letterature Comparate e Media Comparati all’Università di Salerno, e Letterature Comparate alla Scuola Superiore Meridionale di Napoli. Fra le sue opere in versi più recenti ricordiamo le raccolte Rimi (Einaudi 2013), Lame (L’Orma 2016) e Lettere a Valentinov (Luca Sossella 2022), premio Pagliarani 2023. Ha dato alle stampe tre romanzi, l’ultimo dei quali, Dai cancelli d’acciaio (Luca Sossella 2011), si è aggiudicato il primo posto nella classifica di qualità del premio Pordenonelegge-Dedalus. Per il teatro ha curato nel 2007 per il Napoli Teatro Festival (poi Campania Teatro Festival) il ciclo di “prediche per il nuovo millennio” L’assedio delle ceneri. Fra i suoi saggi critici vanno ricordati soprattutto La furia della sintassi. La sestina in Italia (Bibliopolis 1992) e La letteratura nel reticolo mediale (Luca Sossella 2015). Per quanto riguarda l’attività dell’ultimo quinquennio, nel 2018 ha pubblicato la monografia Dziga Vertov. Un colpo d’occhio all’ascolto del mondo (Aragno) e ha firmato le introduzioni a Samuel Beckett, L’innominabile (Einaudi) e a Lev Trotsky, Storia della rivoluzione russa (Mondadori). Nel 2019 ha curato per la casa editrice L’Orma il volume di Theodor W. Adorno Il nulla positivo. Nel 2022 infine ha dato alle stampe il saggio su James Joyce L’uomo con la macchina da prosa (Luca Sossella), e nei primi mesi del 2023 , sempre per Luca Sossella Gadda con Freud, Schrödinger e Joyce. Sta attualmente curando per Mondadori il Meridiano dedicato all’opera di Samuel Beckett, che uscirà alla fine del 2023.