Raipoesia2022. Gian Mario Villalta

Gian Mario Villalta è nato a Visinale (Pordenone) nel 1959. Laureato in Lettere a Bologna, è dal 2002 direttore artistico di pordenonelegge, festival della lettura e del libro che ospita ogni settembre poeti, scrittori, filosofi, artisti, giornalisti di fama mondiale che è diventato nel tempo uno degli eventi culturali più importanti d'Italia. Dopo le prime pubblicazioni in rivista (come poeta esordisce su «Alfabeta» nel 1986) e una plaquette clandestina, pubblica nello stesso anno 1988 Altro che storie! (Campanotto, Premio S. Vito al Tagliamento) e Limbo (NCE), l’uno nel dialetto del suo paese e l’altro in italiano: per un lungo periodo ci sarà “coesistenza separata” tra le due lingue in poesia, come raccontato nell’antologia Autofiction (Ladolfi 2022). Nel 1992 L’erba in tasca (Scheiwiller), Premio Laura Nobile; nel 1995 Vose de Vose/Voce di Voci (Campanotto) Premio Lanciano, e poi Vedere al buio (Sossella 2007), Vanità della mente (Mondadori 2011) Premio Viareggio, Premio Diego Valeri; Telepatia (Lieto colle-pordenonelegge 2016) Premio Carducci, Premio Città di Como, e Dove sono gli anni (Garzanti 2022). Numerosi gli studi e gli interventi critici su rivista e in volume - tra questi i saggi La costanza del vocativo. Lettura della "trilogia" di Andrea Zanzotto, (Guerini e Associati 1992); Il respiro e lo sguardo. Un racconto della poesia italiana contemporanea (Rizzoli 2005), ora in versione ridotta su e-book edito dalla Scuola Holden; La poesia, ancora? (Mimesis 2022). Ha curato inoltre i volumi: Andrea Zanzotto, Scritti sulla letteratura (Mondadori 2001) e, con Stefano Dal Bianco: Andrea Zanzotto, Le Poesie e prose scelte, "I Meridiani" Mondadori 1999. Ha scritto inoltre 6 romanzi, quattro pubblicati da Mondadori e due da SEM, e una raccolta di racconti.