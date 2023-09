Raipoesia2022. Lidia Riviello

Lidia Riviello nasce a Roma. Collabora dal 1994 con quotidiani, riviste e blog . Idea, cura e organizza eventi e festival di poesia e arte in Italia e all’estero. Nel 1998 pubblica il suo primo libro, Aule di passaggio (NOUBS, 1998) a cui seguono L’infinito del verbo andare (2002, prefazione di Edith Bruck), Rum e acqua frizzante (2003, nota di Carla Vasio), Neon 80 (ZONA, 2008, nota di Edoardo Sanguineti - Premio A. Delfini 2007) Ritorno al video (2009), Sonnologie (ZONA, 2016, nota introduttiva di Emanuele Zinato), ‘All you can eat’ (Nino Aragno, 2021, nota di Laura Pugno). Suoi testi sono tradotti in inglese, francese, giapponese, spagnolo, sloveno, tedesco, arabo e svedese. Autrice, consulente e organizzatrice di produzione per Rai Radiotre , Rai Uno, Rai 2, Rai Storia e Rai Play, Attualmente collabora con Rai Storia e Rai 3 (con il programma BLOB) e scrivendo audiodocumentari e ideando cicli di poesia contemporanea con Radiotre. Sta lavorando a due nuovi libri uno in poesia e un testo ‘autobiografico’.