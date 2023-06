L'economia in Campania: le imprese crescono, le famiglie soffrono l'inflazione

Le imprese crescono, le famiglie soffrono il rincaro dei prezzi: è quanto emerge dal rapporto Bankitalia sull'economia campana aggiornato a giugno 2023. Le imprese di costruzione trainano fortemente l'occupazione, sempre al di sotto della media nazionale, anche se nell'ultimo trimestre c'è un rallentamento.

Un ottavo dei nuclei familiari è ricorso al reddito o alla pensione di cittadinanza. La ricchezza delle famiglie è in diminuzione in termini reali dell'1,3%, rallentamento per mutui e crediti al consumo a causa dell'aumento dei tassi di interesse. L'inflazione ha annullato gli effetti positivi della ripresa dell'occupazione così il reddito disponibile si è ridotto dell'1%.

Nel servizio l'intervista a Marina Avallone, direttrice Bankitalia Napoli.