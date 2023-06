Regalo degli ultras a Spalletti: il volante della Panda rubata

La tifoseria organizzata napoletana ha deciso di salutare mister Luciano Spalletti con uno scherzo: in un pacco, rigorosamente con carta regalo azzurra, gli ultras, con tanto di passamontagna e striscione con la scritta “Mariuoli liberi”, hanno consegnato all'allenatore il volante della sua Panda, rubata a Napoli nell'ottobre del 2021. Un gesto goliardico per mettersi alle spalle quell'episodio e celebrare ancora una volta l'affetto nei confronti del tecnico che ha portato la squadra al terzo scudetto. I tifosi hanno anche letto a Spalletti un pensiero in napoletano, altro ricordo del legame con la città e con il Napoli calcio.