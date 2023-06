La relazione di cura sull'esempio di San Giuseppe Moscati

Accompagnare da vicino invece di assistere, avere sensibilità per le sofferenze altrui, costruire con l'altro più fragile il percorso per superare le difficoltà. L'esempio di vita di san Giuseppe Moscati è alla base di un approccio che vede la cura come relazione e non come onere. In un confronto organizzato a Napoli dall'istituto Toniolo con gli interventi dell'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia e di quello di Milano Mario Delpini, anche l'esperienza della Fondazione EOS che nei luoghi della città dove il tessuto sociale è più sfilacciato, da anni prova a mettere in pratica l'insegnamento dei medico dei poveri.

Nel servizio le interviste a Giuseppe Fioroni, vicepresidente dell'istituto Toniolo, Antonio Gasbarrini, preside della facoltà di medicina dell'università Cattolica del Sacro Cuore e a Domenico Costantino, presidente della Fondazione Eos.