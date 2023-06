Resta in bilico il futuro di Osimhen

A Lagos come a Napoli Victor Osimhen è un eroe. In Nigeria ha visitato la scuola elementare dove ha studiato e, ovunque vada, i tifosi gli riservano un'accoglienza da re. Attende, in patria, l'attaccante del Napoli notizie sul suo futuro. Che è da scrivere. E' alle porte l'incontro tra il presidente De Laurentiis e l'agente del bomber. Il patron offre corposo adeguamento dell'ingaggio e rinnovo e, nel caso in cui l'intesa non si trovasse, chiede 150 milioni per il capocannoniere del campionato col Paris Saint Germain che parrebbe disposto a spenderli. Venti milioni, invece, si potrebbero incassare con la possibile cessione di Lozano. Sul messicano ci sarebbe più di un club saudita. Kim è destinato al Bayern Monaco pronto a versare i 60 milioni della clausola e il Napoli punta l'austriaco Danso del Lens per sostituire il sudcoreano. In casa Salernitana Iervolino ha parlato di Paulo Sousa che, parola del presidente granata, è convinto di restare ed è l'allenatore giusto, quindi, avanti col portoghese per raggiungere la soglia salvezza dei 40 punti, e poi, tutto ciò che verrà sarà guadagnato". Per quel che riguarda la rosa Pirola è già stato riscattato e Dia lo sarà nei prossimi giorni, poi, ci sarà, da resistere per trattenere a Salerno l'attaccante senegalese.