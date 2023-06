Dopo due secoli, ritrovato il quadro della Madonna dei miracoli

Dopo 215 anni il ritratto seicentesco della Madonna dei miracoli è tornato nella sua originaria cappella, all'interno della chiesa a cui dà il nome nel rione Sanità. Una storia degna di un romanzo 'à la Dan Brown' perché frutto di un certosino lavoro di ricerca e consultazione di testi antichi da parte di un parrocchiano, Biagio Roscigno, restauratore e conservatore di beni culturali. Roscigno durante il lockdown ha iniziato a dubitare che il ritratto della Madonna dei miracoli collocato sull'altare maggiore, fosse l'effigie originale descritta dalle antiche guide di Napoli. Ha ricostruito gli spostamenti del quadro fino a individuarlo lì dove si trovava dall'800, cioè nella chiesa del Gesù delle Monache, nei pressi di porta San Gennaro.

Ma il quadro non era censito nelle carte ecclesiastiche come il ritratto di Santa Maria dei miracoli. Durante gli studi, l'algoritmo del motore di ricerca online suggerisce di continuo a Roscigno un testo del 1715, Lo Zodiaco di Maria di Serafino Montorio. Lì dentro c'è la prova regina, ovvero un'accurata descrizione del quadro che consente di risalire in maniera inequivocabile all'attribuzione, sufficiente anche per convincere il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno a vidimare la pratica per far tornare il quadro al Rione Sanità.

Un quartiere in festa che ha di nuovo un simbolo intorno al quale stringersi e riconoscersi, grazie al lavoro di coesione sociale che porta avanti da dieci anni don Valentino De Angelis, in una porzione della Sanità solo marginalmente interessata dal fermento culturale e turistico degli ultimi anni. E che ora auspica una rinascita.

Nel servizio, il racconto di Biagio Roscigno e don Valentino De Angelis.