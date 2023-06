Ritorna "I promessi sposi alla prova"

Andrèe Ruth Shammah, regista e direttrice artistica del teatro Franco Parenti di Milano riporta in scena 40 anni dopo "I promessi sposi alla prova" e prima dello spettacolo del Campania Teatro Festival parla al pubblico del Mercadante, ricorda il profondo legame con Eduardo e la necessità di ritornare ai fondamenti del teatro. “Abbiamo dimenticato la parola, spiega, e ho sentito la necessità di questa ripresa. Per noi portare Testori a Napoli è un'emozione pazzesca, a 100 anni dalla nascita”. Nella versione del 1984 Franco Parenti era il maestro, Giovanni Crippa uno degli allievi.Oggi Crippa è il maestro. “Ricordare la necessità dei maestri è un modo di consegnare un'eredità ”dice la regista. La lingua di Giovanni Testori è una foresta di segni, un viaggio. Accoglie quella di Manzoni, la sviscera, riportando il romanzo alla prova della realtà in un classico che come tutti i classici parla al nostro presente.