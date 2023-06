Salernitana, 104 anni di vita guardando al futuro

Fondata il 19 giugno del 1919, la Salernitana compie 104 anni. I tifosi festeggiano la storica data e la permanenza in serie A per il terzo anno consecutivo, e allo stesso tempo guardano al futuro. Il tecnico Paulo Sousa ha ancora un giorno di tempo per svincolarsi dal contratto che lo lega al club pagando la cifra stabilita dalla clausola rescissoria. Ma, a meno di clamorosi colpi di scena, il portoghese dovrebbe restare sulla panchina granata e programmare la prossima stagione assieme al presidente Iervolino e al direttore sportivo del club Morgan De Sanctis, che fino ad ora si è dimostrato valido e capace. Il ritiro della squadra è fissato per il 10 luglio a Rivisondoli, in Abruzzo. Per quella data si cercherà di allestire un organico al completo. Il primo nodo da sciogliere resta quello relativo alla permanenza di Boulaye Dia. L'attaccante senegalese, terzo in classifica marcatori con 16 centri, è molto richiesto sul mercato. Le società che intendono acquistare il suo cartellino possono farlo pagando 25 milioni, cifra prevista dalla clausola che scadrà il prossimo 20 luglio.