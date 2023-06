Cognati uccisi a Sant'Antimo: "Papà aveva perso la testa per la nuora"

"Papà si era invaghito di Maria Brigida e ha agito accecato dalla gelosia". Alfredo e Anna Caiazzo, i figli di Raffaele, spiegano così il duplice omicidio che giovedì ha sconvolto la comunità di Sant'Antimo, vittime i rispettivi coniugi, Maria Brigida Pesacane, appunto, e Luigi Cammisa, che secondo il presunto assassino avevano una relazione.

Stando agli interrogatori, il sospetto di Raffaele Caiazzo sarebbe nato subito dopo una festa di Carnevale: l'uomo aveva rivelato, in quella occasione, alla moglie di aver visto il genero fare delle avances alla nuora. Avrebbe poi confessato di aver avuto egli stesso un rapporto intimo con Maria Brigida, salvo poi ritrattare il giorno prima del delitto, durante un incontro con i familiari.

Dopo quel faccia a faccia, i fratelli gemelli avevano deciso di non voler avere più nulla a che fare con il padre. Anche per questo, quando Alfredo è venuto a sapere della morte del cognato, si è affrettato a telefonare alla moglie nel tentativo di salvarla: troppo tardi. Giunto a casa, ha trovato il corpo esanime di Maria Brigida. Ma non i suoi figli, che erano dai vicini. Secondo gli inquirenti, però, i piccoli in realtà avrebbero assistito all'omicidio della mamma.

Raffaele Caiazzo ora è nel carcere di Poggioreale dopo la convalida del fermo da parte del gip del tribunale di Napoli Nord: al 44enne viene contestato l'omicidio volontario con l'esclusione della premeditazione ma con le aggravanti dei futili motivi e dell'aver agito in presenza di minori, cioè i suoi nipoti. Lunedì l'autopsia sui due corpi fornirà ulteriori dettagli.