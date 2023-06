Scarichi abusivi nel Sarno, sequestrata azienda agricola bio

Basilico, prezzemolo, origano e salvia destinati alle nostre tavole ed etichettati col marchio bio. Sinonimo di garanzia, ma non era proprio così. A Torre Annunziata, a seguito di un controllo del gruppo operativo ecologico dei carabinieri, si è proceduto al sequestro di un'azienda florovivaistica specializzata nella produzione di piantine aromatiche che svolgeva attività in violazione della normativa ambientale.

I militari hanno accertato il deposito incontrollato di liquidi biologici e mediante l'uso della fluorescina - il colorante naturale utilizzato dal Noe per verificare eventuali scarichi abusivi in corsi d'acqua - si è accertato che le acque sotterranee erano contaminate da concimi chimici e fitofarmaci nonché da batteri coliformi ed enterococchi intestinali che arrivavano direttamente nel canale Bottaro affluente del fiume Sarno

Il provvedimento cautelare si inserisce in una più ampia e articolata attività investigativa condotta in modo capillare dai carabinieri del gruppo tutela ambientale in collaborazione con i tecnici dell'arpac