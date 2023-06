Scatta l'allerta per gli incendi estivi: i divieti e il caso Parco del Vesuvio

Con un decreto firmato dal direttore generale della Protezione Civile della Regione, Italo Giulivo, è entrato in vigore il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania.

Fino al 20 settembre sarà vietato a accendere fuochi nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi, bruciare residui vegetali, utilizzare fuochi d'artificio a una distanza inferiore a un chilometro dalle superfici boscate e pascoli e altre azioni potenzialmente pericolose.

L'obiettivo è evitare disastri ambientali come quello che si verificò nel Parco nazionale del Vesuvio nell'estate del 2017, quando le fiamme interessarono un terzo dell'intera area.

Da allora l'ente ha messo in campo una serie di attività di prevenzione che hanno permesso di ridurre del 90% il numero dei roghi.

Nel servizio le interviste alla dirigente della Protezione civile Claudia Campobasso e al commissario del Parco Nazionale del Vesuvio Raffaele De Luca.