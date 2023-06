Cumana e circumflegrea chiuse per sciopero. Ma l'Eav rassicura i lavoratori

Circumflegrea e cumana chiuse, più di dieci treni della Circumvesuviana soppressi, a singhiozzo gli autobus e la tratta della metropolitana Piscinola-Aversa. Le quattro ore di sciopero indetto dall'Unione sindacale di base, dalle 9 alle 13, hanno creato non pochi disagi ai viaggiatori, con un'adesione varia a seconda dei mezzi di trasporto gestiti dall'Ente Autonomo Volturno. Dall'azienda, però, arriva una risposta immediata al problema turni con la separazione degli uffici.



Qualche problematica resta: i dipendenti delle linee beneventane, ora dislocati, torneranno al loro posto in autunno quando riprenderà regolarmente la circolazione dei treni. Le assunzioni di macchinisti e capitreno vincitori di concorso saranno graduali. Qualcuno servirà per il nuovo servizio in partenza a luglio: direttissimi per Sorrento con zero fermate da Napoli a Torre Annunziata, tratta che sarà coperta da mezzi aggiuntivi.

Nel servizio le interviste ad Alberto Ramaglia, direttore della circolazione di Eav, e a Marco Sansone, coordinatore regionale dell'Usb