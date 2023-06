Sicurezza, il sindaco di Giugliano chiede un incontro al premier Meloni

L'emergenza sicurezza continua a essere il tema principale nella città metropolitana di Napoli. Tanto da arrivare a chiedere un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: a farlo il sindaco di Giugliano in Campania Nicola Pirozzi, che ha annunciato di aver richiesto anche una convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ad hoc proprio sulla situazione in quello che è il terzo Comune per abitanti in regione.

I roghi tossici, le criticità nei campi rom, la criminalità cittadina e le situazioni di estremo disagio sociale: all'esecutivo chieste misure immediate e urgenti per quello che il primo cittadino giuglianese definisce un mix esplosivo.

Una situazione comune a molte realtà dell'area metropolitana napoletana: pochi giorni fa a Pomigliano d'Arco una rapina in pieno giorno a un commerciante. Le immagini delle telecamere di sicurezza in via Ercole Cantone mostrano come l'uomo sia stato avvicinato da un malvivente che gli ha puntato contro una pistola minacciandolo. Da lì il tentativo di fuga dell'esercente, che nella colluttazione ha subìto una ferita alla testa.

Poi la fuga in moto del malvivente, atteso da un complice, non prima di aver minacciato con l'arma una donna che era intervenuta per difendere il commerciante.