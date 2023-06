Spinto a terra da un minore durante una lite, è morto il commerciante di Cellole

E' morto Giovanni Sasso, il commerciante di 40 anni ricoverato per oltre una settimana in gravi condizioni al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno dopo che, venerdì 9 giugno, si era ritrovato al centro di una lite a Cellole con un minorenne che - dopo un battibecco per futili motivi - lo avrebbe spinto a terra.

L'uomo era caduto battendo la testa e le sue condizioni erano apparse immediatamente disperate.