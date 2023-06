Svelare i più profondi dettagli della materia

Indagare le più piccole particelle per conoscere ancora meglio la materia. Inaugurato l'EYE LAB, la facility con microscopi che possono visualizzare e caratterizzare macromolecole con risoluzione vicina a quella atomica.

Il laboratorio offre un ventaglio di possibilità per la ricerca, a disposizione dei centri scientifici, degli atenei e di spin off universitari e start up.

Nel servizio il presidente di Materias Luigi Nicolais, la responsabile del progetto EYE-LAB Emanuela Esposito, la presidente del CNR Maria Chiara Carrozza, l'assessore regionale alla Ricerca Valeria Fascione e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.