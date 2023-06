Tappa finale a Napoli per i ciclisti di Oceanus nel giorno mondiale dedicato alle due ruote

Versatile, longeva, affidabile e sostenibile. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite adopera questi aggettivi per descrivere la bicicletta, celebrata oggi in ogni angolo del pianeta nella sua giornata mondiale. E proprio oggi, all’indomani della chiusura del Napoli bike festival, è arrivata in città anche la piccola ma determinata carovana dell’associazione Oceanus che, assieme ad altre organizzazioni, sta facendo pressione per fare del 2024 l’anno europeo della bicicletta.

Il traguardo napoletano di ciclisti che hanno attraversato l’Italia è stato il Museo archeologico nazionale che agli appassionati delle due ruote ha dedicato uno spazio esterno per la ricarica delle bici elettriche e delle borracce.

Nel servizio, l'iniziativa di Oceanus illustrata da Ivan Negretti