Teatro San Carlo, i lavoratori ritirano lo stato di agitazione

Schiarita sul Teatro San Carlo. I lavoratori, in protesta da diverse settimane, hanno revocato lo stato di agitazione. Decisivo l'incontro tra le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e Uil e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che è il Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fonazione. Le maestranze chiedono garanzie su pianta organica, stabilizzazione dei precari e salari.

Da oggi il soprintendente, il francese Stéphane Lissner, non è più in carica, in virtù del decreto del Governo che ha fissato a 70 anni il limite di età per i direttori delle fondazioni lirico-sinfoniche. Un provvedimento che Lissner ha contestato, riservandosi azioni legali.

In una nota Manfredi fa sapere che "non appena la norma sarà convertita almeno in un ramo del Parlamento" avvierà la procedura di individuazione del nuovo soprintendente entro e non oltre il il 30 luglio. "Mi assumo l'impegno", ha ribadito Manfredi ai sindacati, "di fare in modo che il nuovo soprintendente rispetti gli accordi sottoscritti con le parti sociali".