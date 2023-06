Si diradano le nubi sul San Carlo

Ritirato lo stato di agitazione, salva l'Anna Bolena che andrà regolarmente in scena l'8 giugno, nuovo sovrintendente entro luglio. Si diradano le nubi sul teatro San Carlo di Napoli dopo l'incontro tra il sindaco Gaetano Manfredi, che è anche presidente della Fondazione del Teatro, e i sindacati soddisfatti per le rassicurazioni: il nuovo soprintendente - ha detto Manfredi - rispetterà gli impegni già presi con i lavoratori. Si parla di 24 assunzioni e di un integrativo per i lavoratori di circa 150 euro lordi, da calcolarsi dal primo giugno.

Sull'annunciato ricorso di Lissner, che sembra intenzionatissimo a dare battaglia nel doppio ruolo di sovrintendente e direttore artistico, Manfredi taglia corto: "Risponderanno gli avvocati. E' un problema legale che ho affidato a loro". Poi su come sarà scelto il nuovo sovrintendente dice: "Lo valuteremo, dobbiamo procedere con grande velocità dipende dai tempi di conversione della norma". Cosa che dovrebbe accadere a inizio luglio. “Salvaguardare la grande reputazione del Teatro San Carlo e i suoi lavoratori è il mio obiettivo”, sottolinea il sindaco.

Nel servizio l'intervista è a Massimo Taglialatela, segretario generale Uilcom Campania