Tennis, Pozzuoli presenta gli internazionali di settembre

Dal torneo open Città di Pozzuoli agli internazionali maschili ITF che andranno in scena dal prossimo 11 settembre. La stagione del Pozzuoli Tennis Club entra nel vivo con la presentazione della manifestazione sui campi in veloce della struttura di Monteruscello, montepremi 25mila dollari. Una data, quella di fine estate, libera da grandi impegni del circuito Atp. E che fa ben sperare anche per avere partecipanti e dare lustro al club, nato da appena 4 anni.

Nel servizio le interviste al sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni; e a Roberto Sorrentino, Direttore Sportivo del Pozzuoli Tennis Club