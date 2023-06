Enzo Decaro ricorda Pino Daniele a bordo di Msc

La poetica di Pino Daniele sale a bordo di Msc World Europa e naviga, nel primo pomeriggio, nel golfo di Napoli e sulle note che il grande cantautore ha scritto per Napoli. A portare in scena «Sulo pe’ parlà» - dal titolo di una struggente canzone - sono Enzo Decaro e Antonio Onorato, un attore e un chitarrista per uno spettacolo-tributo offerto gratuitamente da Msc a chi è riuscito a prenotarsi. L'omaggio a Pino Daniele fa da prologo al boom con grandi numeri del movimento crocieristico campano. Nel servizio l'intervista a Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere.