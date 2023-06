Sea Europe, a Napoli i grandi della cantieristica navale continentale

I rappresentanti dell'industria cantieristica europea si ritrovano a Napoli per discutere di investimenti e prospettive di un settore trainante dell'economia italiana nello scenario continentale, come spiega il presidente di Fincantieri Claudio Graziano. René Berkvens sarà anche per i prossimi due anni al timone del gruppo di industrie marittime civili e di tecnologia navale. Lo abbiamo intervistato.

L'assemblea l'ha nominata a capo di Sea Europe, ma qual è il futuro dell'industria cantieristica navale?

B: Il futuro dell'industria navale è difficile ma abbiamo una grande capacità di investimento e di costruire imbarcazioni davvero avanzate

Come pensa di condurre Sea Europe attraverso tempi veramente difficili?

B: E' una grande sfida, ma in Europa abbiano anche grandi tecnologie e innovazione per traghettare i nostri prodotti navali nel futuro; gli effetti della pandemia sono stati enormi, particolarmente per la costruzione delle grandi navi passeggeri in Italia ed in parte dell'Europa, ma sembra il mondo stia tornando ad una nuova normalità e sono convinto che questo aiuterà l'industria delle navi da crociera.