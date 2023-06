All'Auditorium della Rai il concerto per i 100 anni dell'Aeronautica

La Rai e l'Aeronautica Militare insieme in volo, verso il futuro. 60 anni per il centro di produzione tv di Napoli, 100 anni per la forza armata dell'aria che festeggia il traguardo con un concerto nello storico auditorium di Via Marconi.

E' qui che sono state scritte pagine di storia della televisione italiana, a cominciare dal programma che ha rivoluzionato le esibizioni musicali e canore dal vivo, Senza Rete. Altre sfide arriveranno. L'evento, condotto da Cecilia Donadio, ha visto sul palco la banda dell'aeronautica, tenuta a battesimo nel 1937 da Pietro Mascagni ed oggi diretta dal maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano.

La serata scivola sulle note - tra gli altri - di Puccini, Cece, Mascagni, Carosone, Di Capua e Capurro, Mameli. In platea l'ammiraglio Stuart Munsch, comandante delle forze navali statunitensi in Europa e nel punto più alto dell'auditorium gli allievi dell'avvademia aeronautica di Pozzuoli, salutati anche dal generale Silvano Frigerio. Nel servizio, anche le voci del generale Luca Casali, comandante dell'accademia di Pozzuoli e di Antonio Parlati, direttore del Cptv di Napoli.