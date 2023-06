Storie di "malafemmine" e di processi, le donne e il diritto

Il punto di domanda è anche nel titolo del libro sugli itinerari storico-giuridici di una parità 'incompiuta' a cura dei docenti universitari Francesco Mastroberti e Marianna Pignata di cui si è discusso alla Biblioteca De Marsico di Castel Capuano a Napoli. Il volume recupera storie di donne spesso consegnate alla damnatio memoriae come malafemmine per il fatto di essersi ribellate le cui vicende giudiziarie vengono riesumate dagli archivi restituendo i drammi e le storie minime di contadini, poveri, esclusi. Donne violate non solo da uomini ma anche da un diritto che consacrava pregiudizi atavici, fino ad arrivare all'incapacità attuale del diritto ad arrestare i femminicidi.

Nel servizio le interviste a Marianna Pignata, Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, al Presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, alla Presidente dell’Ente Biblioteca di Castel Capuano “Alfredo De Marsico”, Patrizia Intonti, alla Professoressa Cristina Vano del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II e all’Avv. Maria Giuseppina Chef, avvocato esperto di diritto delle persone e di famiglia.