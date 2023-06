Cinque borse di studio nel nome di Mia Filippone

Quando Mia Filippone è scomparsa, un anno fa, dopo una breve malattia il suo tavolo di lavoro a Palazzo San Giacomo era pieno di cose da fare. Vicesindaco della giunta Manfredi, una vita al servizio della scuola, Filippone era un punto di riferimento per molte persone, dentro e fuori dagli edifici istituzionali. Una vita intensa, che si completava in famiglia, dice commosso il marito Arturo De Vivo, ex rettore dell'Università di Napoli Federico II. «Mia ci manca molto» dice il Sindaco Gaetano Manfredi, parlando delle borse in memoria della professoressa Filippone per ricordarne l'impegno. Le borse, istituite dal Movimento Cristiano Lavoratori presieduto da Michele Cutolo, avranno un valore fra i 350 ed i 1000 euro e saranno assegnate con un bando di concorso a studenti del dipartimento di studi umanistici della Federico II e delle scuole superiori