Svuotavano i conti di ignari correntisti, presi i truffatori

In poco tempo erano riusciti a prosciugare il conto corrente intestato ad una coppia di Milano: 125mila euro spariti e smistati su conti bancari e carte prepagate di quella che gli inquirenti ritengono essere una vera e propria organizzazione specializzata in truffe informatiche. Otto persone residenti nelle province di Avellino, Salerno e Napoli sono finite in un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Salerno su richiesta della Procura: uno degli indagati è in carcere, quattro ai domiciliari e per altre tre persone è stato disposto l'obbligo di dimora nei Comuni di residenza.

Il sistema collaudato del phishing carpiva informazioni personali e codici di accesso bancario ad ignari risparmiatori: dall'altra parte dello schermo, collegati da remoto, i truffatori che prosciugavano i conti in un lampo. Le indagini, coordinate dal procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli, sono partite due anni fa da Solofra, in provincia di Avellino. Furono i Carabinieri a scoprire, durante un controllo, che una coppia di fidanzati era in possesso di cellulari e carte di credito intestate ad altre persone. Gli approfondimenti investigativi hanno messo a fuoco il gruppo di truffatori capace di operare anche all'estero, riciclando il denaro sottratto ai correntisti raggirati. Resta da quantificare l'ammontare complessivo della truffa, ritenuto ingente.