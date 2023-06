Al Premio Agnes protagonista il coraggio delle donne

Per Stefania Battistini del Tg1 e Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, premiati a Roma in Campidoglio come reporter di guerra, la necessità di testimoniare è più forte della paura. Punta sull'Europa e sulle donne, con il conflitto in Ucraina e la presidente del Parlamento di Strasburgo, Roberta Metsola, impegnata a costruire la pace, il Premio Biagio Agnes di giornalismo, intitolato al grande direttore generale della Rai e fondatore della Tgr.

Fra i premiati Roberta Paci della Stampa e Margherita De Bac del Corriere della Sera. Per la televisione Fiorello con VivaRai2, il morning show che triplica gli ascolti della rete, per il cinema il Dante di Pupi Avati, per la fiction Il nostro generale, con Sergio Castellitto nel ruolo di Dalla Chiesa, per la radio Voci in barcaccia di Rai Radio3, per lo streaming Mare fuori, con oltre 200 milioni di visualizzazioni.

Nel servizio le voci di Stefania Battistini, inviata del Tg1, Simona Agnes, presidente della Fondazione Biagio Agnes, Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, Alessandro Casarin, direttore della Tgr e Fiorello, ideatore e conduttore di VivaRai2.