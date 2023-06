A Roma la cerimonia di consegna del Premio Agnes

E' sempre vivissimo il ricordo di Biagio Agnes, firma straordinaria del giornalismo italiano e Direttore Generale Rai, alla cui memoria è intitolato il "Premio Agnes", istituito dalla Fondazione omonima e che ogni inizio estate, da 15 anni, assegna i riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto nel campo della professione giornalistica. Un'edizione, quella di quest'anno, che vede tra i premiati molte professioniste: un riconoscimento al talento e all'impegno delle donne, in una società ancora lontana dalla parità di genere.

"Un'edizione - ha detto Simona Agnes, anima del premio e della Fondazione Agnes - che grazie alla presenza di Roberta Metsola, la presidente del Parlamento Europeo premiata con il riconoscimento per le Istituzioni Europee, apre all'Europa, ma che quest'anno guarda moltissimo alle donne, anche e soprattutto alle iraniane, che combattono ogni giorno per la loro libertà". Tra i premiati dalla giuria presieduta da Gianni Letta, infatti ci sono l'inviata del Tg1 Stefania Battistini (Premio reporter di guerra), il grande mattatore di Viva Rai2! Fiorello (Premio per la televisione), il fenomeno ormai cult Mare Fuori (Premio generazione streaming), "Il nostro generale", dedicato al ricordo del Generale Dalla Chiesa (Premio fiction), "Dante", il film sul poeta di Pupi Avati (Premio cinema) e il format di Rai Radio3 Voci in barcaccia. Largo ai giovani! (Premio per la radio). “Biagio Agnes - ha ricordato l'ad Rai Roberto Sergio - era un uomo, un servitore dello Stato. Ricordarlo noi attraverso la Fondazione a lui intitolata credo sia il modo giusto per rialimentare il valore di servizio pubblico della nostra azienda”.