Inizia la festa: al Rione Traiano un altro murale per Diego

L'effige del Pibe de Oro viene svelata lentamente col diradarsi della nebbia, insolita a Napoli e rossa per l'occasione. È la sera prima del grande evento che si consumerà allo stadio con la consegna della coppa scudetto ma in città la festa, mai del tutto sopita da un mese, è già scoppiata. Nel nome di Diego, al quale è stato dedicato un altro murale: stavolta al Rione Traiano, periferia occidentale della città, destinato a far concorrenza ai due più famosi tra quelli dedicati a Maradona tra Napoli e provincia: quello di San Giovanni a Teduccio, il Dios umano, e quello restaurato ai Quartieri Spagnoli, che dopo la sua morte è diventato meta di veri e propri pellegrinaggi.

L'attesa prima di scoprire l'opera di due street-artist è stata già un momento di festa per centinaia di tifosi: cori, i primi fuochi d'artificio prima del gran finale, telefonini pronti a immortalare l'evento, bandiere al vento e auto azzurre decorate per il terzo scudetto. Poi i cori, immancabili, dedicati a chi aveva regalato a questo popolo i primi due scudetti e che per molti, qui, da lassù avrebbe guidato i ragazzi di Spalletti verso l'impresa.