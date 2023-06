Un referendum per fermare la guerra

Stop alla fornitura di armi a Paesi in conflitto. Lo chiedono i promotori del referendum "Ripudia la guerra" . A Napoli in Piazza Dante e in tutta Italia raccolta di firme per cancellare l'articolo della legge 9 luglio del 90 che oggi rende possibile la fornitura. Un altro quesito punta a fermare l'invio di armi in Ucraina con l'abrogazione della normativa eccezionale voluta dal governo Draghi e portata avanti da quello attuale.

"Ferma il dolore. Firna la pace" è lo slogan della campagna referendaria. "Siamo dell'idea che occorra una soluzione diplomatica", dicono promotori e sostenitori.

Nel servizio con le immagini di Giuseppe Caterino le voci di Angelo Morriello del Comitato regionale Ripudia la guerra, Mariannas Panico, referente per la Campania del Comitato "Generazioni future" e Gennaro Thiago Nenna di Democrazia sovrana e popolare.