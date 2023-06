Sulla scia di Valeria Capezzuto piccoli giornalisti crescono

In giorno speciale, quello del compleanno di Valeria Capezzuto, la nostra collega scomparsa tre anni fa, giornalisti in erba delle redazioni di sette scuole di Napoli, dal Vomero a Forcella, presentano nell'Auditorium del Consiglio regionale i lavori con cui si chiude il progetto "Sulla scia di Valeria", promosso dall'associazione “Partenope dona” con la famiglia e il mondo del giornalismo.

Per bambini e ragazzi una formidabile esperienza di crescita. Valeria è diventata parte integrante delle loro vite, in un percorso di educazione alla legalità dal quale le scuole non possono assolutamente prescindere, sottolineano le dirigenti.

Grande commozione mentre sullo schermo torna il sorriso di Valeria, che non l'ha abbandonata nemmeno nelle prove più dure.

Nel servizio le voci di Loredana Capezzuto, sorella di Valeria, Loredana Pulito, presidente di “Partenope dona”, Daniela Costa,

dirigente della scuola media "Andrea Belvedere" e Stefania Colicelli, dirigente dell'IC “Adelaide Ristori”.