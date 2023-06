Sant'Antimo, domani l'ultimo saluto a Giulia Tramontano

Saranno celebrati domani pomeriggio i funerali di Giulia Tramontano, la ventinovenne incinta di sette mesi ammazzata a Senago, in provincia di Milano, dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Il rito funebre sarà officiato alle ore 15 nella parrocchia di Santa Lucia a Sant'Antimo, il comune della provincia di Napoli di cui la giovane era originaria. Il sindaco Massimo Buonanno spiega che si tratta di "una cerimonia strettamente privata" e chiede "la massima osservanza di tale volontà ad ulteriore riprova della vicinanza ne dell'affetto che l'intera comunità ha già sentitamente dimostrato". Erano infattti in centinaia a sfilare giovedì alla fiaccolata organizzata per ricordare Giulia. Nessuno in paese si dà pace per quanto accaduto. Una storia dolorosa e straziante, un omicidio crudele ed efferato come hanno rivelato anche gli esiti dell'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Trentasette coltellate inferte, l'assassino ha colpito alle spalle. Dall'esame non è emerso nessun segno che lasci immaginare un tentativo di difesa da parte di Giulia.