Fortore, S.O.S ambulanze

I sindaci del Fortore sono in rivolta. In un'area con 30.000 abitanti, ma cinque volte più vasta di quella di Napoli, a giugno, dopo quella di Ginestra degli Schiavoni, non avrà il medico a bordo, per sette turni, anche quella di san Bartolomeo in Galdo, accorpata provvisoriamente al Saut di Morcone. Da Morcone ai due comuni, dicono i sindacati medici, la distanza e' di circa 50 chilometri, e altrettanti sono da percorrere per arrivare a Benevento, all'ospedale più vicino. Per un paziente dell'area montuosa del Fortore il rischio è altissimo, dice il presidente dell'Ordine dei medici di Benevento, Giovanni Ianniello : “Noi parliamo, in sanità, di ora d'oro, cioè di quell'ora che serve a salvare la vita di un paziente. E in quell'ora se non c'è il medico bordo chi l salva la vita del paziente?”.



Provvedimento temporaneo dettato dalla carenza di medici, spiega il direttore dell'Asl di Benevento Gennaro Volpe, che sottolinea di voler potenziare il servizio. Il bando e' già sulla Gazzetta Ufficiale e il direttore lancia un appello ai sanitari. “Abbiamo previsto, così come indicato dal ”Decreto bollette", anche l'assunzione di medici che abbiano lavorato nel 118. Lancio un appello a tutti i medici dell'ermergenza, soprattutto a quelli della Campania, venite a lavorare nella nostra azienda!".