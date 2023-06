Dramma ad Acerra, bimba muore cadendo dal balcone di casa

Un dramma quello consumatosi nelle prime ore del pomeriggio ad Acerra, in provincia di Napoli. Una bambina di cinque anni è morta dopo essere precipitata dal balcone d casa, al terzo piano del civico 32 di via Spiniello. La bimba era tornata da poco dalla scuola dell'infanzia. In casa era presente solo la madre, il padre era al lavoro. Una famiglia, molto nota e stimata in paese, ore distrutta dal dolore. Sembra che la piccola sia caduta per essersi sporta troppo dalla ringhiera. Avrebbe all'improvviso perso l'equilibrio. Fatale l'impatto con il suolo. Vani si sono rivelati i tentativi di salvarle la vita. Sul fatto indagano i magistrati della Procura di Nola che hanno disposto accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto i Carabinieri della stazione di Acerra e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, il pm di turno e il medico legale.