Cozzolino, revocato mandato di arresto europeo

Dopo quattro mesi agli arresti domiciliari, torna in libertà l'eurodeputato eletto nelle fila del Pd Andrea Cozzolino. La Procura Federale belga ha infatti revocato il mandato di arresto europeo emesso a febbraio nel confronti dell'europarlamentare napoletano, il cui nome era finitio nel cosiddetto “Qatargate”, lo scandalo scoppiato nel dicembre scorso e che aveva coinvolto diversi politici accusati di aver ricevuto denaro per promuovere gli interessi del Qatar a Bruxelles. “Cozzolino - riferiscono i legali dell'eurodeputato, gli avvocati Dezio Ferraro, Federico Conte e Raffaele Bifulco- si recherà ora in Belgio da uomo libero, per rendere interrogatorio e restare a disposizione dell'autorità giudiziaria per ogni attività istruttoria che si renda necessaria”. A fronte della revoca del Mae, che realizza l'obiettivo che la difesa si proponeva, Cozzolino ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del maggio scorso.