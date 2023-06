Ladri in azione nell'abitazione di Piotr Zieliński

Il furto si è consumato in via Ripuaria, in località Varcaturo, nel territorio del comune di Giugliano in Campania. I ladri si sono introdotti nell'abitazione attualmente in uso a Piotr Zielinski, centrocampista polacco in forza al Napoli. Sul caso indagano i Carabinieri. Al momento sono in corso di accertamento i rilievi dei militari dell'Arma per stabilire il valore degli oggetti trafugati. È stata portata via e poi ritrovata l'auto che il calciatore aveva parcheggiato davanti all'abitazione. Zielinski non si trovava in casa al momento del fatto. E' in vacanza a goderdsi il meritato riposo dopo la conquista del terzo tricolore. Nel novembre scorso i ladri presero di mira l'auto di Kvaratsckhelia. La vettura del georgiano fu ritrovata abbandonata in strada a poche ore dal furto. Lungo l'elenco dei calciatori che in Italia sono finiti nel mirino dei malviventi: Theo Hernandez, Sensi e Calhanoglu a Milano, Di Maria a Torino, Smalling a Roma.