Auto esplosa, Fulvio Filace muore in ospedale

Una vita carica di speranze e progetti spezzata a soli 25 anni. Non ce l'ha fatta Fulvio Filace, il tirocinante del Cnr rimasto coinvolto venerdì scorso sulla tangenziale di Napoli nell'esplosione dell'auto-prototipo sulla quale viaggiava assieme alla ricercatrice Maria Vittoria Prati, 66 anni, deceduta lunedì. Entrambi erano stati ricoverati all'ospedale Cardarelli. Gravissime le ustioni riportate su gran parte del corpo.

Fulvio, che viveva a San Giorgio a Cremano, stava per laurearsi in Ingegneria Meccanica all'Università Federico II di Napoli e sognava di lavorare in Ferrari. "Siamo emotivamente distrutti - scrive la famiglia in una nota - chiediamo rispetto e silenzio, in attesa che la verità e i responsabili della morte di Fulvio vengano presto a galla".

La Procura di Napoli indaga per incendio e omicidio colposo contro ignoti e ha disposto perizie sui resti della vettura esplosa e sul prototipo gemello sequestrato subito dopo l'incidente.

La Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Maria Chiara Carrozza, "esprime cordoglio". "Dopo l'avvio dell'audit interno- si legge in una nota- il Cnr si è adoperato per ricostruire le cause del gravissimo evento e facilitare lo svolgimento delle indagini da parte degli inquirenti".