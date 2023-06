Piazza del Plebiscito trasformata in un'enorme arena azzurra: dopo la fine dell'ultima partita di campionato per il Napoli, con l'ufficiale consegna della coppa dello scudetto, i tifosi che hanno seguito davanti al maxischermo la gara si sono lasciati andare a festeggiamenti di ogni tipo, tra bandiere, cori e fumogeni, mentre nello stadio Maradona andava in scena lo show.