La storia di Giovanna: "Invalida al 75%, nessuno mi offre un lavoro"

A 56 anni Giovanna vive in affitto con l’anziana mamma pensionata e con un assegno di invalidità civile. Di opportunità lavorative, da quando la malattia è entrata nella sua vita, ne ha avute pochissime, nonostante la legge tuteli le persone nelle sue condizioni. L'appello al Presidente della Regione De Luca: “Mi convochi per un colloquio, sarebbe un riconoscimento per la mia battaglia di civiltà”