Tiziano e Massimo cantano Pino

Il concerto era previsto per il 2020, poi la pandemia. E l’attesa. “Ti abbiamo aspettato come lo scudetto” hanno scritto i fan su uno striscione in un Maradona festante e cantante. Da Xdono a Destinazione Mare le sapevano tutte. E Tiziano Ferro non si è risparmiato.

Il suo outing, con coppia di bambini adottati, sfiorato con delicatezza e commozione cantando “La prima festa del papà”.

Quando sulle note di “Perdere l’amore” ha presentato sul palco la speciale guest Massimo Ranieri come Re di Napoli lo stadio ha tremato.

Poi, come con la "Napul’è" dei Coldplay, l’omaggio a Pino Daniele. “Je so pazzo” il grido liberatorio transgenerazionale.