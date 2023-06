Toto-allenatore Napoli, De Laurentiis: "I tifosi devono stare tranquilli"

L'esultanza del Cholito Simeone che dopo aver segnato omaggia Maradona mostrando la maglia numero 10, il capitano Di Lorenzo che alza la coppa dello scudetto al cielo. E poi la grande festa nello stadio di Fuorigrotta con attori e cantanti, quella delle migliaia di persone scese in strada ad abbracciarsi e sventolare bandiere. Ultimi fotogrammi di una stagione da incorniciare. Ora per i calciatori del Napoli è il momento delle meritate vacanze. Si ritroveranno in ritiro a Dimaro, in Trentino, dal 14 al 25 luglio. Per la tredicesima estate consecutiva. Nei prossimi giorni sarà sciolto il rebus allenatore. Il casting è cominciato da tempo. Lunga la lista dei papabili alla successione di Spalletti."Staimo vsalutando diversi profili, i tifosi devono stare tranquilli", rassicura il presidente De Laurentiis.

Si discute di futuro anche in casa Salernitana. A meno di clamorosi colpi di scena, sarà ancora Paulo Sousa a guidare i granata nella prossima stagione. Parlano chiaro i risultati raggiunti dal tecnico portoghese, che dal suo arrivo ha rivoluzionato la squadra, conducendola a una tranquilla salvezza.