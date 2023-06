L'estate in treno: Frecciarossa a Pompei, 37mila posti in più sui regionali

In Frecciarossa a Pompei. E' questa la principale novità della Trenitalia Summer Experience relativa alla Campania, con gli orari estivi che partiranno dall'11 giugno. Ogni terza domenica del mese, fino al 17 settembre, sarà possibile arrivare da Roma direttamente nella città degli Scavi.

Arricchita considerevolmente l'intera offerta sull'Alta Velocità con quattro Frecciarossa in più nella tratta Napoli-Milano per un totale di 68 corse giornaliere e 30mila posti, mentre di aggiungono le fermate Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro e Sapri nei treni che portano il Cilento.

Lungo il litorale cilentano passeranno anche i 6 Intercity aggiuntivi che porteranno in Calabria, mentre in ambito regionale ci saranno oltre 37mila posti in più, tra weekend e festivi. Aumentano anche i servizi intermodali treno+bus: oltre a Vesuvio, Certosa, Cilento e Paestum saranno raggiungibili con il cosiddetto sistema dei link anche il golfo di Policastro e la Baia di Trentova.

Nel servizio l'intervista a Mario Cuoco, direttore regionale Trenitalia Campania.