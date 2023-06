Truffa da 10 milioni di euro, 12 arresti tra Solofra e Montoro

Concerie di Solofra e Montoro si sarebbero associate tra loro e avrebbero organizzato un sistema volto all'immissione nel circuito finanziario di ingenti somme di denaro provenienti da fatturazioni per operazioni inesistenti. In particolare i soldi sarebbero stati fatti transitare su altri conti o prelevati in contanti mediante continue operazioni agli sportelli automatici realizzando così un vorticoso giro di flussi finanziari tale da ostacolarne l'individuazione della provenienza illecita. Dodici gli arresti effettuati dalla Guardia di Finanza di Solofra coordinata dalla procura di Avellino. Indagati accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio ed autoriciclaggio di proventi di reati fiscali. Sequestrati, al sodalizio criminoso, beni mobili ed immobili per un valore di oltre dieci milioni di euro.