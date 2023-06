Turismo, domenica all'insegna di arte e sport

Musei gratis, si replica per la prima domenica del mese. Un appuntamento che si rinnova e segue l'iniziativa analoga del 2 giugno. In Campania sono 57 i siti che aderiscono all'iniziativa.

Nel giorno della Festa della Repubblica, registrati 22 mila accessi al Parco archeologico di Pompei, oltre 10mila alla Reggia di Caserta e a Castel Sant'Elmo.

Un'offerta culturale unica che, in questo weekend, si fonde con lo sport. Con la festa per il Napoli campione d'Italia. Tant'è che ai visitatori dei musei cittadini sarà distribuito un biglietto celebrativo.

Il calcio ha svolto un ruolo di primo piano, quest'anno, nella promozione turistica di Napoli. Tra campionato e Champions League, il Maradona ha ospitato oltre un milione di spettatori. Con una quota crescente di appassionati arrivati dall'estero. Attratti dal bel gioco e da campioni amatissimi come Kim e Kvaratskhelia.

Oltre la partita, oltre i maxischermi, sarà una domenica azzurra in tutta la città. Dal murale di Maradona ai Quartieri spagnoli, fino a Fuorigrotta. Per la festa dei bambini all'Edenlandia. E dei tifosi dentro e fuori dallo stadio.