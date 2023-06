Uccide il figlio e poi si suicida. A Mariglianella tragedia familiare per l'eredità

Probabilmente sullo sfondo c'erano contrasti legati al futuro del patrimonio di famiglia nella vicenda finita nel sangue a Mariglianella.

I litigi sull'eredità di una casa tra Telesforo Basso, di 79 anni e suo figlio Giuseppe 54enne, poi entrambi trovati morti, probabilmente andavano avanti da tempo.

E forse l'ultima lite era accaduta proprio in quello stesso appartamento conteso di proprietà del capofamiglia Telesforo, in via Torino nel comune dell'hinterland orientale di Napoli. E' qui, nella cucina, che è stato trovato senza vita, alle 22, sul corpo diverse ferite da taglio e alcune da proiettile, suo figlio Giuseppe.

Dopo l'intervento dei Carabinieri, è apparso subito evidente alla Procura Di Nola, che il principale indiziato di questo delitto potesse essere il padre della vittima. Le ricerche dell'uomo sono durate un'ora, alle 23 è stato trovato morto dai militari, nella sua auto parcheggiata davanti al cimitero di Castello di Cisterna. Telesforo Basso, si era tolto la vita con la stessa pistola che aveva usato contro il figlio. Entrambi in passato si erano macchiati di reati. L'anziano capofamiglia, proprietario di un'officina meccanica ora in pensione, aveva un precedente per omicidio.

La provincia di Napoli, a distanza di pochi giorni dal duplice omicidio di Maria Brigida Pesacane e di Luigi Cammisa a Sant'Antimo, e dopo il terribile delitto di Giulia Tramontano che era originaria proprio di Sant'Antimo, torna ad essere scossa da una tragedia familiare.