Uccise un concittadino partenopeo in Messico, per Vitucci condanna a 25 anni

Il Tribunale di Città del Messico ha condannato a 25 anni di reclusione il napoletano Carmine Vitucci, ritenendolo colpevole dell'omicidio di Salvatore de Stefano, 35 anni, anch'egli partenopeo, trapiantato nel Paese centro-americano da dieci anni, dove svolgeva un'attività imprenditoriale.

L'omicidio fu immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della pizzeria della capitale messicana dove, la sera del 3 aprile 2019, Vitucci fece irruzione con un commando di uomini armati. Era a volto scoperto e freddò con quattro colpi di pistola de Stefano che stava cenando con amici. Le autorità locali lo catturarono all'aeroporto 18 mesi dopo, su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale.

Ora l'epilogo, il caso è chiuso, l'avvocato Gennaro Demetrio Paipais, che ha assistito in questi anni la famiglia della vittima insieme al difensore messicano, sottolinea che, in attesa delle motivazioni della sentenza, dall'istruttoria dibattimentale è già emerso chiaramente il movente dell'omicidio: nessuna truffa, come si pensò dopo l'agguato, ma pura gelosia: l'assassino non sopportava che la vittima avesse avviato con successo la sua stessa attività di export di macchinari a Città del Messico.